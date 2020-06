Abbadia, incidente in moto. Un ferito trasportato in ospedale

L’incidente nel pomeriggio di lunedì sulla provinciale ad Abbadia

Soccorsa una donna di 43 anni. Trasportata in ospedale

ABBADIA – E’ stata trasportata in ospedale in codice giallo, la donna 43 anni in sella ad una moto coinvolta nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la provinciale ad Abbadia Lariana.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 16 all’altezza dell’incrocio con via G. di Vittorio. La donna ferita ha riportato il trauma del bacino e ad una gamba. E’ stata inizialmente soccorsa dal personale del 118 già impegnato in zona per un altro intervento. E’ stata poi trasportata in ospedale dall’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto la Polizia Locale e la Polstrada.