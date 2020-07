Abbadia, incidente in via Nazionale: soccorsa una donna

E’ successo intorno alle 19.30 all’ingresso di Abbadia

Sul posto anche i Vigili del Fuoco

ABBADIA – Incidente in via Nazionale oggi, sabato, intorno alle 19.30. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, due auto si sono scontrate con violenza poco prima dell’ingresso (provenendo da Lecco) del paese.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco insieme all’ambulanza e all’automedica. Soccorsa, in codice giallo, una donna di 38 anni. Diversi i danni e le ammaccature riportate dei veicoli. Sul posto e’ intervenuto anche un mezzo del consorzio lariano per il ripristino il post incodente.