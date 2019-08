Abbadia, incidente sulla SS 36: cinque persone coinvolte

ABBADIA – Incidente poco dopo le 20 di questa sera, sabato, ad Abbadia, lungo la SS 36. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro, in cui sarebbe rimasta coinvolta un’unica automobile che sarebbe andata a sbattere contro una cabina. Sul posto, per prestare i soccorsi, si sono recati in codice giallo due ambulanze, un’automedica e i vigili del Fuoco del comando di Lecco. In base alle prime informazioni apprese, sarebbero cinque le persone coinvolte. Le loro condizioni non sarebbero gravi.