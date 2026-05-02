Abbadia Lariana, continua senza sosta la ricerca del 67enne scomparso

Proseguono anche oggi, sabato 2 maggio, le ricerche di Tiziano R., 67 anni, scomparso dopo una mattinata trascorsa nell’orto

Droni, unità cinofile, elicotteri e tecnologie avanzate in campo per ritrovare l’uomo di cui si sono perse le tracce giovedì

ABBADIA – Proseguono senza sosta anche nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, le ricerche di Tiziano R., il 67enne scomparso ad Abbadia, di cui non si hanno più notizie da giovedì. L’uomo, alto circa 175 centimetri, peso intorno ai 70 kg, calvo, si era recato come di consueto nel suo orto nella frazione Linzanico, ma non ha più fatto rientro a casa per il pranzo, facendo scattare l’allarme.

Le operazioni di ricerca stanno coinvolgendo un ampio dispiegamento di uomini e mezzi. In campo i Vigili del Fuoco, i tecnici del Soccorso Alpino (CNSAS), la Guardia di Finanza, oltre alle unità cinofile specializzate.

A supporto delle squadre a terra sono stati attivati anche strumenti tecnologici avanzati: i droni dei Vigili del Fuoco dotati di apparecchiature di ultima generazione, il sistema IMSI Catcher per la localizzazione del segnale telefonico, le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Fondamentale anche il contributo dall’alto con l’elicottero “Drago”, impegnato in ricognizioni aeree, mentre sul posto è operativa una unità di comando locale per coordinare tutte le attività.

Nonostante l’intensità delle ricerche e l’impiego di risorse significative, al momento l’uomo non è stato ancora trovato.

L’avviso di ricerca è stato diramato dalla Prefettura di Lecco, che invita chiunque abbia informazioni utili a contattare tempestivamente la Stazione dei Carabinieri di Mandello del Lario al numero 0341/731403.

Tiziano R. è scomparso nella mattinata di giovedì 30 aprile, quando si è recato nel suo orto nella frazione Linzanico ad Abbadia, luogo che frequentava abitualmente. Nel corso della giornata si è allontanato senza lasciare tracce e non è rientrato a casa per il pranzo.

Nel pomeriggio sono scattate immediatamente le ricerche, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, supportati da unità cinofile ed elicotteri. Le operazioni, proseguite anche nella giornata di venerdì 1° maggio, hanno visto l’impiego di droni, strumenti di localizzazione e squadre specializzate, ma senza esito.

Da allora le ricerche non si sono mai fermate e continuano ancora oggi, con la speranza di ritrovare l’uomo il prima possibile.