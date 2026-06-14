Abbadia Lariana, donna di 79 anni investita sulla SP72: soccorsa e portata in ospedale

L’incidente poco dopo le 11 di oggi all’altezza di Largo dei Pini. Sul posto ambulanze, automedica e Polizia Locale

ABBADIA LARIANA – Una donna di 79 anni è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi, domenica, in seguito a un investimento avvenuto ad Abbadia Lariana lungo la Strada Provinciale 72, all’altezza di Largo dei Pini.

L’allarme è scattato poco dopo le 11. Secondo le prime informazioni disponibili, la donna è stata investita da un veicolo per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dei soccorritori, che hanno operato in codice giallo.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza di base del Soccorso Bellanese, un’ambulanza del Soccorso Alpino di Mandello e il Mezzo di Soccorso Avanzato di Bellano. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, la 79enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.