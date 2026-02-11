Abbadia Lariana, sabotata la linea Lecco–Tirano: incendiati alcuni cavi della centralina

L’episodio verso le 2 di questa notte, nessun treno in transito e nessuna ripercussione sul traffico ferroviario

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza: “Si tratta di un atto vile e irresponsabile”

ABBADIA LARIANA – Un atto doloso ha colpito nella notte la linea ferroviaria Lecco–Tirano, nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte del capoluogo. Ignoti hanno incendiato alcuni cavi di una centralina di scambio, danneggiandone complessivamente 64 centimetri. L’episodio si è verificato intorno alle 2, in una fascia oraria in cui non erano in circolazione convogli, e non ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. È possibile che l’atto sia riconducibile alla matrice anarchica che negli ultimi giorni ha rivendicato analoghi sabotaggi in diverse zone d’Italia, collegandoli in modo esplicito all’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della Questura di Lecco, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili. Secondo quanto finora emerso, si tratterebbe di un gesto volontario ai danni di un’infrastruttura considerata strategica per il territorio.

A commentare l’accaduto è il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che parla di un grave episodio di sabotaggio lungo la tratta che collega Lecco alla Valtellina. “Si tratta di un atto vile e irresponsabile – dichiara il Sottosegretario Mauro Piazza – che avrebbe potuto causare gravi disagi e mettere a rischio la sicurezza di cittadini e viaggiatori. Colpire la linea Lecco–Tirano significa colpire il cuore dei collegamenti del nostro territorio, oltre che un asse fondamentale verso le sedi olimpiche della Valtellina”.

Il Sottosegretario evidenzia come, in queste settimane, la linea rappresenti un collegamento essenziale tra Milano, Lecco e la Valtellina, con un aumento significativo dei flussi legati ai Giochi invernali di Milano-Cortina. “Desidero ringraziare le forze dell’ordine e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti, garantendo la piena operatività della linea e scongiurando disservizi. La rapidità della risposta dimostra l’efficienza del sistema e l’attenzione costante verso la sicurezza delle nostre infrastrutture”.

Piazza esprime quindi piena fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori, auspicando che venga fatta rapidamente chiarezza su quanto accaduto. “Chi pensa di intimidire le istituzioni o di ostacolare un evento che rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita, sviluppo e visibilità per la Lombardia e per il Lecchese troverà una risposta ferma e compatta. Le Olimpiadi sono un’occasione di orgoglio per le nostre comunità: nessun gesto criminale potrà fermare questo percorso”.

Infine, il Sottosegretario ribadisce l’impegno delle istituzioni regionali a tutela delle infrastrutture strategiche e della sicurezza dei cittadini, in coordinamento con le autorità competenti, mentre proseguono le indagini per individuare gli autori del danneggiamento.