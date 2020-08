Abbadia, proseguite fino a notte le ricerche della ragazzina dispersa nel lago

Continuate fino a notte fonda, in mattinata riprendono le ricerche della 11enne

La bambina stava facendo un bagno ad Abbadia con la madre quando è scomparsa nel lago

LECCO – Sono proseguite fino alle 2 della notte le ricerche sul lago della ragazzina dispersa da ieri nelle acque del lago ad Abbadia, sulla spiaggia in prossimità del parco Ulisse Guzzi.

Al lavoro i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che già ieri hanno controllato la zona nelle vicinanze della riva dove il dramma si è consumato davanti agli occhi della famiglia della piccola, di origine straniera, e dei numerosi bagnanti che affollavano la spiaggia. In tanti hanno provato, in quegli attimi, di tuffarsi in acqua per recuperare la ragazzina, senza riuscirci.

La bambina, poco più che 11enne, stava giocando con la madre in prossimità della riva quando è sfuggita alle sue mani finendo sott’acqua, in un punto dove il lago si fa subito profondo. E’ bastato un tragico attimo per vederla scomparire senza più riemergere.

Seguiranno aggiornamenti.

L’ARTICOLO PRECEDENTE