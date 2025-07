Abbadia. Sparisce nel lago mentre fa il bagno, morto un giovane

La tragedia nel pomeriggio di oggi, la vittima è un 25enne di origini indiane

Il corpo del giovane è stato ritrovato dai sommozzatori a 7 metri di profondità, inutili i tentativi di salvargli la vita

ABBADIA LARIANA – Ennesima tragedia nelle acque lago: un ragazzo di 25 anni è annegato davanti alla sponda Abbadia Lariana. L’allarme è scattato intorno alle ore 19 di oggi, sabato: sono stati attivati immediatamente i Vigili del Fuoco con una prima squadra da terra, la squadra del soccorso acquatico con un gommone e l’elicottero Drago del Reparto Volo Lombardia con a bordo i sommozzatori.

Un ragazzo di 25 anni, di origini indiane, si è improvvisamente inabissato mentre stava facendo il bagno nel lago e non è più riemerso. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lo hanno individuato e recuperato a circa sette metri di profondità. Una volta riportato in superficie, il giovane è stato affidato al personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Alle operazioni hanno preso parte anche l’Idro Ambulanza del Soccorso Bellanese, i Carabinieri e la Guardia Costiera.