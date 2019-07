Abbadia, tante rimozioni contro gli incivili della sosta

Diversi veicoli rimossi con i carroattrezzi nel weekend

In arrivo anche nuovi vigili per il periodo estivo

ABBADIA – E’ iniziata già da qualche settimana la calda estate di Abbadia Lariana, diventata negli ultimi anni una delle mete più frequentate sul lago per gli amanti dei bagni e della tintarella.

E come ogni anni si ripropone il problema dei parcheggi ‘selvaggi’ e delle soste in divieto per le vie del piccolo paese lariano. Oltre alle multe, anche questo fine settimana sono entrati in azione i carroattrezzi, ben quattro i mezzi di rimozione impiegati nella sola giornata di domenica.

“E’ il quarto weekend che interveniamo – spiega il sindaco Roberto Azzoni – e vengono rimossi circa 6-7 veicoli ogni giorno, tra sabato e domenica, con l’ausilio della Polizia Locale e il personale del soccorso stradale Lanfranchi”.

“Le auto vengono rimosse soprattutto per questioni di sicurezza stradale – prosegue il sindaco – molte erano posteggiate in punti che avrebbero impedito o reso difficile il passaggio dei mezzi di soccorso”.

Presto arriveranno nuove forze per tenere monitorato il paese: “Per ora, con un solo vigile di turno la domenica, ci è stato possibile fare questo. A breve entreranno in servizio altri due vigili, già al lavoro a Mandello e a Dervio, per il periodo estivo. Ci consentiranno un maggiore controllo sulle strade e sull’ordine pubblico”.