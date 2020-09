Accende il barbecue e prende fuoco. Paura a Dervio

Il grave incidente è avvenuto questa mattina, domenica, in un’abitazione di via della Roggia

Due le persone rimaste ferite: il più grave un ragazzo di 22 anni e una donna di 37

DERVIO – Avrebbe accesso il barbecue con dell’alcol ritrovandosi avvolto dalle fiamme. A quel punto è corso in strada come una torcia umana urlando.

Il primo ad intervenire sarebbe stato un passante che, vedendo la scena, ha raggiunto il giovane in fiamme fermandolo prontamente, buttandogli addosso una felpa e riuscendo così a spegnere le fiamme.

Questo è quanto accaduto questa mattina, domenica, pochi minuti dopo le 11.30, in un’abitazione di via della Roggia a Dervio.

Ferita nel grave incidente domestico anche una donna di 37 anni, cognata del giovane. A soccorrere la donna sono state le altre persone presenti in casa che l’hanno portata sotto la doccia.

Entrambi gli ustionati sarebbero di origini peruviane.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica, due elicotteri (uno da Milano e uno da Bergamo), i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il giovane di 22 anni è stato elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, meno gravi sembrerebbero le condizioni della donna anche se, a sua volta, è stata giudicata in codice rosso e ricoverata all’ospedale di Lecco.