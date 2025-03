Addio al cane bagnino Artù: aveva salvato diverse vite nel lago

Il golden retriver dell’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico si è spento a 13 anni

Sul lago, a Bellano, aveva evitato tante tragedie

BELLANO – Addio ad Artù, il cane bagnino dell’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico operativo sulla spiaggia di Bellano. Il golden retriver si è spento nei giorni scorsi, aveva 13 anni.

A salutarlo con riconoscenza i membri dell’Associazione che hanno ricordato il suo fondamentale supporto ai volontari impegnati nel controllo dei lidi: “Buon viaggio Artù, tutta Acsn ringrazia per il servizio reso in questi anni in Acsn” il messaggio lasciato sulla pagina fb dell’associazione.

Sul lago Artù aveva evitato tante tragedie: nel 2016 il suo intervento aveva salvato un bagnante di 49 anni colpito da malore mentre nuotava e più recentemente, nel 2020, padre e figlia che stavano annegando nei pressi della foce del Pioverna.

Tanti i messaggi di affetto rivolti al cane bagnino che resterà per certo nel cuore dei tanti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.