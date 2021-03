Il 18enne è stato sorpreso a Dervio in località Chiari

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

DERVIO/COLICO – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione all’area dell’Alto Lago.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Colico (LC), con l’ausilio di personale della Polizia Locale dei comuni dell’Alto Lario, nella tarda serata del 25 marzo, nel corso di uno specifico servizio volto a contrastare il consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone di Colico e Dervio, hanno denunciato un 18enne, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane, insieme ad altri due soggetti che sono riusciti a dileguarsi, è stato bloccato in località “Chiari” a Dervio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, che nel tentativo di sottrarsi al controllo ha spinto il personale della Polizia Locale, è stato trovato in possesso di due dosi di “hashish” per complessivi 1 grammo, sottoposte a sequestro.