Alto Lago. Fermati con la droga sulla Statale 36, arrestati

Nuovi arresti per spaccio nella zona dell’Alto Lago

A Bellano i carabinieri fermano tre soggetti con cocaina e hashish

BELLANO – Già attenzionata nelle scorse settimane con un’importante operazione antidroga a Dervio, nell’area dell’Alto Lago prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei reparti del Comando dei Carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì, una pattuglia dei carabinieri di Colico ha intercettato a lungo la SS.36, all’altezza di Bellano, una Fiat Punto che viaggiava in direzone Sondrio con a bordo tre persone che, all’alt intimato dai Carabinieri, avrebbero tentato invano di sottrarsi al controllo.

I tre sono stati fermati e identificati: si tratta di un 38enne (G.A.) e un 40enne (F.R.) residenti entrambi in provincia di Sondrio e di un 27enne (R.M.) residente a Colico.

Nel corso delle perquisizioni a loro carico, i carabinieri hanno rinvenuto 17 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish e la somma contante di 135 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito i tre sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Condotti nella mattinata di oggi in Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo, il giudice, nel convalidare l’arresto, li ha rimessi in libertà.