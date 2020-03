Anche a Bellano mascherine e guanti obbligatori nei negozi

Oltre a Mandello, anche il Comune di Bellano adotta l’ordinanza

Ingresso nei negozi solo con mascherine o con bocca e naso coperti

BELLANO – “Per preservare la salute di chi lavora negli esercizi commerciali che garantiscono i rifornimenti essenziali (e ovviamente anche la salute di tutti) è ora obbligatorio indossare mascherina (o altro mezzo per coprire naso e bocca) e guanti in attesa di entrare e all’interno degli esercizi commerciali Bellanesi!”

Lo fa sapere il sindaco Antonio Rusconi rendendo nota l’ordinanza con la quale il Comune di Bellano già da ieri, mercoledì, disciplina l’ingresso ‘protetto’ dei cittadini nei negozi aperti nella cittadina lariana.

“L’ordinanza – spiega Rusconi – prevede l’obbligo per chiunque di indossare mascherina protettiva senza valvola (o altro mezzo per coprire naso e bocca) e guanti monouso prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale e durante lo stazionamento all’esterno. L’ordinanza è in vigore sino al momento dell’avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità della diffusione dell’infezione”.