Anche Mandello piange suor Maria Adelaide, morta all’ospedale di Erba

Suor Maria Adelaide Apostoli, 84 anni, per diversi anni ha prestato servizio a Mandello

Positiva al Coronavirus, si è spenta all’ospedale di Erba

ERBA / MANDELLO – È ricordata da molti come una persona generosa, disponibile e sempre sorridente Suor Maria Adelaide Apostoli, scomparsa a 84 anni questa mattina, venerdì, dopo essere stata ricoverata all’ospedale di Erba. La donna era risultata positiva al Covid-19.

Di origini bresciane, suor Maria Adelaide, dell’ordine delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, aveva prestato il proprio servizio per molti anni a Mandello e a Sarzana, in provincia di La Spezia. Nel settembre del 2004 era poi arrivata a Erba.

Persona solare e sempre pronta ad aiutare, suor Maria Adelaide è stata presente fino all’ultimo nelle diverse realtà parrocchiali erbesi, dall’oratorio Casa della Gioventù, alla parrocchia, all’Istituto San Vincenzo, spendendosi soprattutto nell’educazione delle nuove generazioni.

A ricordarla è stato il prevosto di Erba, mons. Angelo Pirovano: “La comunità parrocchiale è riconoscente a suor Maria Adelaide per il bene fatto – ha dichiarato – Una suora generosa che non si poneva limiti pur di aiutare gli altri. Per molti anni si è dedicata all’oratorio, con la catechesi ai bambini dell’iniziazione cristiana e con la partecipazione all’attività dell’oratorio estivo, e fino a qualche mese fa svolgeva attività con bimbi più grandi dell’asilo Gianetti”.

Le esequie verranno celebrate lunedì mattina in forma privata al Cimitero Maggiore di Erba.