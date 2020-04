Auser provinciale in lutto per la scomparsa di Massimo Bozino

Era il presidente della sezione Auser di Dervio

“Sempre pronto a rispondere alla chiamata dei più fragili”

DERVIO – L’Auser provinciale piange Massimo Bozino, presidente della sezione di Dervio. 82 anni, aveva da poco subito un difficile intervento chirurgico. Dopo una brillante carriera nel sindacato, Bozino aveva deciso di donare tutto il suo tempo libero in opere di volontariato, impegnandosi in diverse realtà benefiche come la Comunità il Gabbiano di Colico.

Proprio grazie al suo grande desiderio di aiutare gli altri è nata la sezione Auser di Dervio, che ha saputo costruire e far crescere con umiltà e spirito inesauribile: “Massimo aveva la capacità di parlare con tutti – il ricordo del presidente dell’Auser provinciale Claudio Dossi – il servizio per la comunità lo appagava, era sempre pronto a rispondere alla chiamata dei più fragili. Rappresentava pienamente lo spirito valoriale di Auser. Appena ci sarà l’opportunità, troveremo il modo di ricordarlo come merita. Alla sua compagna Paola, anche lei volontaria Auser, il nostro abbraccio”.