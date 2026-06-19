Auto contromano in SS36 al Trivio di Fuentes, Soccorso Bellanese evita il peggio

Momenti di forte tensione nella serata di ieri, giovedì, lungo la Superstrada 36

La prontezza di un equipaggio del Soccorso Bellanese ha consentito di rallentare il traffico e scongiurare conseguenze potenzialmente gravissime

COLICO – Attimi di paura lungo la SS36, dove soltanto la prontezza e la professionalità di un equipaggio del Soccorso Bellanese hanno probabilmente evitato che una situazione estremamente pericolosa si trasformasse in una tragedia.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, alle 19.26, all’altezza del Trivio di Fuentes, uno dei nodi viabilistici più trafficati del territorio. Un’ambulanza del Soccorso Bellanese, impegnata nello svolgimento di un servizio e in transito sulla superstrada in direzione sud verso Colico, si è improvvisamente trovata davanti un’automobile che stava percorrendo la carreggiata nel senso opposto di marcia.

Una situazione di estrema gravità che avrebbe potuto provocare un devastante scontro frontale con conseguenze imprevedibili per gli occupanti dei veicoli coinvolti e per gli altri utenti della strada.

Resisi immediatamente conto del pericolo, i soccorritori hanno attivato i dispositivi di segnalazione luminosi e acustici, riuscendo di fatto a rallentare il traffico in transito e ad aumentare la soglia di attenzione degli automobilisti presenti sulla carreggiata. Un intervento tempestivo che ha consentito di mettere in allerta gli altri conducenti e di ridurre sensibilmente il rischio di un impatto.

Dopo alcuni istanti di forte tensione, il conducente dell’autovettura che procedeva contromano ha effettuato una manovra di inversione a U, tornando finalmente nel corretto senso di marcia.

Secondo quanto riferito dal Soccorso Bellanese, il conducente del mezzo, a bordo di un’auto polacca, avrebbe anche scambiato alcune parole con uno dei soccorritori prima di ripartire nella direzione corretta.

L’episodio si è concluso senza feriti né incidenti, ma resta la gravità di una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche in uno dei tratti più frequentati della rete stradale locale.

Per il Soccorso Bellanese rimane la soddisfazione di aver contribuito, grazie alla rapidità di intervento e alla presenza sul posto, a scongiurare quello che avrebbe potuto trasformarsi in un grave incidente lungo la SS36.