Dervio. Auto in fiamme in galleria, soccorsi in azione sulla SS36

E’ successo verso le 8.30

In posto i soccorritori e i Vigili del Fuoco. La SS36 temporaneamente chiusa a Dervio

DERVIO – A causa di un veicolo in avaria, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione nord, della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del territorio comunale di Dervio, in provincia di Lecco.

Il provvedimento si è reso necessario per il principio di un incendio causato all’interno della galleria prima di Corenno, per un’autovettura in fiamme.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle regolari condizioni di sicurezza.

I pompieri hanno estinto l’incendio e sono in corso le fasi di bonifica. Due persone sono state prese in carico dai sanitari, una 70enne e un 75enne, ma per entrambi, fortunatamente, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: questo infatti è il primo fine settimana di esodo estivo con traffico da ‘bollino rosso’.

In mattinata la statale a Dervio è stata regolarmente riaperta.