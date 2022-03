Auto perde il controllo, brutto incidente sulla SS36 in direzione sud

Tre le persone ferite fortunatamente in modo lieve

Il tratto della SS36 interessato dal sinistro è stato momentaneamente chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi e poi riaperto

LIERNA – Un brutto incidente si è verificato questa sera, venerdì, poco dopo le 21, lungo la SS36, nella galleria Sornico, comune di Lierna.

Un’auto, che stava viaggiando in direzione Lecco, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo sbattendo contro il guard rail per poi entrare in galleria e fermarsi dopo la lunga carambola.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di due ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e Polstrada. Tre le persone a bordo dell’auto, di cui due ferite in modo lieve mentre la terza è stata ricoverata all’ospedale in codice giallo.