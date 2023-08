Bagno nel lago nonostante il maltempo, paura per due persone

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco dopo le 15.30 di oggi, domenica

Ricoverato in codice giallo un uomo di 41 anni, illesa l’altra persona

BELLANO – Attimi di paura e apprensione a Bellano, nelle acque antistanti il Palasole, dove sfocia il torrente Pioverna, per due persone di nazionalità straniera che nel pomeriggio di oggi, domenica, nonostante le avverse condizioni meteo hanno deciso di tuffarsi nel lago.

Una bagno che stava per costare molto caro ai due, che si sono trovati in difficoltà, ma fortunatamente sono riusciti a guadagnare la riva, anche se resta ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Uno dei due, un uomo di 41 anni ha comunque necessitato dell’intervento del personale sanitario ed è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Nel frattempo c’è chi, capendo la situazione, ha lanciato l’allarme con la mobilitazione della macchina dei soccorsi con l’attivazione della squadra nautica dei Vigili del Fuoco e del personale di Lario Sicuro, giunti via terra con un secondo mezzo i pompieri unitamente all’ambulanza del Soccorso Bellanese e alle Forze dell’ordine. Fortunatamente per i due l’azzardo si è risolto solamente con un grosso spavento.