Barca in avaria a Laghetto di Colico, intervento dei Vigili del Fuoco

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La chiamata ai soccorsi poco dopo le 19 di ieri, lunedì

Intervento della squadra nautica del distaccamento di Bellano

COLICO – I Vigili del Fuoco, tramite la squadra nautica del distaccamento di Bellano, sono stati allertati nel tardo pomeriggio di lunedì 25 maggio per prestare soccorso a bordo di una barca in avaria. Le persone in difficoltà si trovavano nello specchio d’acqua in località Laghetto a Piona. I Vigili del Fuoco hanno recuperato la barca.

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