Barca in avaria a Mandello: tre persone soccorse dai Vigili del Fuoco

L’intervento nel pomeriggio nelle acque antistanti Mandello

La squadra nautica del Comando di Lecco ha raggiunto un’imbarcazione da diporto rimasta in panne, mettendo in salvo gli occupanti e trainando il natante fino a terra

MANDELLO – Intervento di soccorso nelle acque del Lago di Como nel pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, dove un’imbarcazione da diporto è rimasta in difficoltà al largo del territorio comunale di Mandello del Lario, rendendo necessario l’intervento della squadra nautica del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco.

L’allarme è scattato quando è stato segnalato che il natante, con tre persone a bordo, non era più in grado di proseguire la navigazione in sicurezza a causa di un’avaria che aveva compromesso la possibilità di manovrare.

Ricevuta la richiesta di aiuto, i Vigili del Fuoco impegnati nell’operazione “Lario Sicuro” si sono diretti tempestivamente verso il punto indicato, raggiungendo in breve tempo l’imbarcazione in difficoltà.

Una volta intercettato il natante, gli operatori hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, provvedendo innanzitutto alla messa in sicurezza dei tre occupanti, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Conclusa la fase di assistenza alle persone, l’attenzione si è spostata sull’imbarcazione. I Vigili del Fuoco hanno quindi agganciato il natante e lo hanno rimorchiato fino a un punto sicuro sulla terraferma, consentendo così di concludere l’intervento senza ulteriori criticità.

L’operazione si è svolta rapidamente grazie alla presenza sul lago del dispositivo di soccorso predisposto nell’ambito di “Lario Sicuro”, il servizio che durante la stagione estiva garantisce un presidio costante per la sicurezza della navigazione e la tempestività degli interventi nelle acque del Lario.

L’episodio si è concluso senza feriti, confermando ancora una volta l’importanza della presenza della squadra nautica dei Vigili del Fuoco, chiamata quotidianamente a intervenire per garantire la sicurezza di diportisti, turisti e frequentatori del lago.