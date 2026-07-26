Barca in balia del vento a Mandello, intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno portato in salvo le due persone a bordo
A causa del vento in aumento non riuscivano più a tornare a riva
MANDELLO – Il personale della squadra nautica dei Vigili del Fuoco, impegnata nel servizio lago sicuro, ha soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica, una piccola imbarcazione in difficoltà con due persone a bordo. Il vento in aumento spingeva la barca lontano dalla costa, rendendo impossibile il rientro verso Mandello.
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