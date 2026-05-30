Barca in difficoltà a Dervio, intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco

La chiamata ai soccorsi a causa di un guasto tecnico
Intervento in collaborazione con la Guardia Costiera
DERVIO – La squadra nautica dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano è intervenuta a Dervio per soccorrere una imbarcazione che, a causa di un guasto tecnico, stava imbarcando acqua. In collaborazione alla Guardia Costiera, il personale dei Vigili del Fuoco ha accompagnato l’imbarcazione fino in zona sicura.
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