Barca in difficoltà a Dervio, intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco

La chiamata ai soccorsi a causa di un guasto tecnico

Intervento in collaborazione con la Guardia Costiera

DERVIO – La squadra nautica dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano è intervenuta a Dervio per soccorrere una imbarcazione che, a causa di un guasto tecnico, stava imbarcando acqua. In collaborazione alla Guardia Costiera, il personale dei Vigili del Fuoco ha accompagnato l’imbarcazione fino in zona sicura.