Barca in difficoltà sul lago: recuperate due persone al largo di Mandello

L’intervento è stato effettuato nella giornata di domenica

Sulla barca c’erano a bordo due persone, tratte in salvo

MANDELLO DEL LARIO – Intervento di soccorso nelle acque di Mandello del Lario nella giornata di ieri, domenica.

A seguito di una segnalazione della Guardia Costiera, la squadra nautica dei Vigili del Fuoco è intervenuta tempestivamente per assistere un’imbarcazione in difficoltà al largo di Mandello.

Sulla barca erano a bordo due persone. Dopo averle rintracciate, i soccorritori hanno trainato il natante e accompagnato i diportisti in un luogo sicuro.