Basket. Pol. Lierna in lutto, morto Luciano Arrigoni

Scomparso improvvisamente a 55 anni

L’annuncio fatto dai canali social della società lariana

LIERNA – Un’altra brutta notizia colpisce gli appassionati di pallacanestro della provincia lecchese. Nella giornata di oggi è scomparso a soli 55 anni Luciano Arrigoni, per molte stagioni collaboratore di diverse società cestistiche lariane tra cui Valmadrera, Mandello, Pescate e Lierna, dove era stato nello staff della prima squadra di coach Alberto Colombo ai tempi della Serie C.

Arrigoni era tornato ad allenare a Lierna nel 2024, collaborando attivamente. È proprio la pagina Instagram della società cestistica ad annunciare la scomparsa di quello che tutti simpaticamente chiamavano “Lo Zio”.

“In questo momento di forte dolore risulta difficile trovare le parole appropriate; forse tu le avresti trovate, come hai sempre fatto, con il tuo innato entusiasmo anche nei momenti più bui e difficili.

Il Tuo grande entusiasmo con cui nel giugno 2024 hai risposto presente e hai nuovamente sposato il nostro progetto tornando ad essere il nostro allenatore dopo quasi dieci anni.

L’entusiasmo e la voglia che avevi ogni volta in cui varcavi l’ingresso della nostra palestra.

Purtroppo per tutti noi in questo momento non c’è alcun “aiuto” o “soluzione” come usavi dire tu nei momenti negativi.

In questo momento è dura ma da lassù sicuramente ci trasmetterai il tuo entusiasmo.

“Ciao Luciano… o come tutti ti conoscevano, Ciao Zio”.