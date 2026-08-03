Bellano. Addio al fotografo Carlo Borlenghi, coi suoi scatti ha raccontato la vela mondiale

E’ morto improvvisamente all’età di 70 anni

I funerali mercoledì 5 agosto alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Bellano

BELLANO – E’ grande il dolore a Bellano per la morte improvvisa del famosissimo fotografo Carlo Borlenghi. Artista di fama mondiale, era particolarmente conosciuto e apprezzato nell’ambito della vela, un mondo che negli ultimi 40 anni ha saputo raccontare attraverso il suo obiettivo con innata sensibilità e grande esperienza.

Classe 1956, originario di Bellano, ha cominciato la sua carriera di fotografo seguendo le regate sul suo Lago di Como. Ancora giovane, grazie alla vela e alla collaborazione con la rivista “Uomo Mare Vogue”, ha potuto girare il mondo seguendo le manifestazioni nautiche più importanti e ancora oggi era il fotografo ufficiale dei più importanti eventi nazionali e internazionali. La sua firma è indissolubilmente legata al nome della Coppa America, ha seguito le imprese di “Azzurra”, “Moro di Venezia”, “Luna Rossa”.

Nel 1989 fonda l’agenzia fotografica del mare “Sea&See” Italia, specializzata in tutti gli sport nautici, ora ceduta al Gruppo Mediatree. Per i molti anni di intensa attività a favore del mondo della vela, nel 2007 ha ricevuto anche una targa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nello stesso anno espone allo spazio Louis Vuitton di Parigi per la mostra fotografica Winds and Sails dedicata alla Coppa America.

Una carriera eccezionale, costellata da numerosi riconoscimenti, ma nonostante questo il noto fotografo è sempre rimasto legato alla sua Bellano, tanto che il suo nome è da tutti riconosciuto tra i personaggi più importanti che hanno reso famoso il paese. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutta la comunità attonita, con la sua morte se ne va un pagina importante della storia di Bellano e della vela, anche se il suo racconto continuerà a vivere nelle sue immagini.

I funerali saranno celebrati mercoledì 5 agosto alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Bellano.