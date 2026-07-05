E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica

Sul posto Polizia stradale e Vigili del Fuoco

BELLANO – Ancora un incidente al passaggio a livello di Bellano. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio.

L’allarme è scattato poco prima delle 15 quando, per motivi al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuti per i rilievi, un’auto e una moto si sono scontrate proprio all’altezza dell’intersezione tra la strada che sale in Valsassina (e all’imbocco della SS 36) e la linea ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Le persone coinvolte nell’incidente sarebbero tre: in loco si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Colico.

L’incidente, che arriva dopo il caos registrato nella giornata di ieri, sabato, sempre al passaggio a livello, sta inevitabilmente creando problemi alla circolazione, con molta coda in entrambe le direzioni di marcia.