Bellano, anziana cade su un sentiero: trasportata in giallo a Gravedona

E’ successo nel primo pomeriggio in via Taceno

La donna di 88 anni ha rimediato un trauma alla testa e alla spalla

BELLANO – Stava percorrendo il sentiero che taglia due tornanti lungo la strada che sale a Taceno quando è inciampata cadendo rovinosamente a terra. Una donna di 88 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, per una caduta.

L’allarme è scattato poco prima delle 14: sul posto si è portata un’ambulanza del Soccorso Bellanese la cui equipe ha provveduto a prestare i primi soccorsi all’anziana.

Nella caduta la donna ha rimediato un trauma alla testa e uno alla spalla ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Gravedona per accertamenti più approfonditi.