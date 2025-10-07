Bellano. Auto abbatte la sbarra del passaggio a livello: strada chiusa e treni in ritardo

La strada è stata chiusa al traffico, mentre sulla rete ferroviaria si registrano ritardi fino a 20 minuti

Si tratta del secondo incidente in poco tempo, alcuni giorni fa alcune auto passate col rosso erano rimaste bloccate

BELLANO – Dopo l’incidente di alcuni giorni fa causato da alcune auto che sono passate col rosso e sono rimaste incastrate nel passaggio a livello di Bellano, oggi un’auto ha abbattuto la sbarra causando la chiusura della strada che collega il paese del lago con la Statale 36 e la Valsassina e causando ritardi sulla linea ferroviaria Tirano- Sondrio-Lecco-Milano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 7 ottobre, sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con i Carabinieri e la Polizia Locale. Trenord fa sapere che la circolazione sulla direttrice è rallentata, al momento si registrano ritardi fino a 20 minuti.