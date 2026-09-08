Bellano: cade nei boschi mentre cerca funghi, soccorso in gravi condizioni

L’allarme è scattato poco dopo le 10.15
In volo anche l’elicottero del 118, la caduta è avvenuta in un luogo particolarmente impervio
BELLANO – Grave incidente nei boschi sopra Bellano nella mattinata di oggi, martedì 8 settembre. Un fungaiolo di 84 anni è caduto per circa 40 metri mentre si trovava in una zona particolarmente impervia, nell’area compresa tra Camaggiore e la chiesa di Sant’Ulderico, territorio frequentato in questo periodo da numerosi cercatori di funghi.
L’allarme è scattato poco dopo le 10 e ha fatto scattare l’intervento dei tecnici della Stazione di Dervio del Soccorso alpino, impegnati nel raggiungere la persona ferita e prestarle i primi soccorsi.
Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, entrato in azione per consentire di raggiungere più rapidamente la zona dell’incidente e procedere al trasferimento del ferito.
Complesse le operazioni di soccorso, data la conformazione del terreno e la zona boschiva. Una volta recuperato, l’uomo è stato trasportato con traumi multipli all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.
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