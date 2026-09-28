Bellano, cede una gru davanti al Municipio: nessun ferito

Il macchinario era stato installato a febbraio per i lavori di efficientamento. La gru è stata posta sotto sequestro

Il sindaco: “Abbiamo preso tutti un grande spavento”. Strada provinciale chiusa dalle 14 fino alle 20 per consentire le operazioni di rimozione

BELLANO – Paura nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, davanti al Municipio di Bellano, dove una gru impiegata nel cantiere in corso sul palazzo comunale ha ceduto finendo nell’area sottostante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita, ma il crollo ha provocato diversi danni materiali.

La struttura ha interessato la zona destinata alla sosta, colpendo alcuni automezzi parcheggiati e causando danni anche alla pavimentazione e al tetto del Municipio.

“Questa mattina abbiamo preso tutti un grande spavento – ha commentato il sindaco di Bellano Antonio Rusconi -. La gru posizionata per il cantiere dei lavori del Municipio è collassata al suolo. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta o ferita nello schianto”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bellano, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

“Le autorità hanno posto sotto sequestro la gru per accertare le cause del collasso“, ha spiegato il primo cittadino. Il macchinario era presente nell’area da diversi mesi: “La gru è stata posizionata nel mese di febbraio per permettere i lavori di efficientamento del palazzo comunale, lavori che si stanno concludendo in queste settimane”, sempre Rusconi.

Restano dunque da chiarire le ragioni che hanno portato al cedimento improvviso. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione cosa sia accaduto nel cantiere e se vi siano stati problemi tecnici o strutturali.

Nel pomeriggio prenderanno il via le delicate operazioni per rimuovere la gru. Per consentire l’intervento in sicurezza, la strada interessata verrà chiusa al traffico dalle 14 fino al termine dei lavori, indicativamente fino alle 20.

“Il Comune darà la massima collaborazione agli inquirenti nelle indagini per capire le cause di questo drammatico crollo”, conclude Rusconi.

La scena ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di chi si trovava nella zona, ma il dato più importante resta l’assenza di feriti. Considerata la posizione del macchinario, i veicoli coinvolti e i danni al palazzo comunale, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.