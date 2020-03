Bellano. E’ morto don Cesare, per oltre vent’anni parroco in paese

Grande dolore a Bellano per la morte di don Cesare

“Nessuno se l’aspettava, le sue condizioni erano definite stabili”

BELLANO – “Purtroppo, come un fulmine, è arrivata dall’ospedale la notizia che don Cesare è mancato”. La comunità di Bellano piange don Cesare Terraneo che, proprio dallo scorso settembre, non era più parroco del paese dopo 24 anni di servizio nella comunità.

Ad annunciarlo è stato il parroco don Emilio Sorte a cui aveva lasciato la guida della comunità: “Nessuno se l’aspettava, visto che non era in terapia intensiva e le sue condizioni erano definite stabili. Un peggioramento repentino, maligno. Un dramma per chi l’ha conosciuto, apprezzato, amato… un dolore grande per questa Comunità, per i suoi fratelli, sorelle e nipoti. Un abbraccio nel comune dolore e tanta sincera e profonda preghiera”. Queste le parole piene di costernazione di don Emilio.

Don Cesare, compiuti i 75 anni, aveva lasciato l’incarico per sopraggiunti limiti di età. In tutti questi anni, oltre a essere parroco di Bellano, aveva svolto anche il compito di decano del decanato dell’Alto Lario che comprende non solo Bellano, ma anche Vendrogno (di cui dal 1° dicembre 2018 era anche amministratore parrocchiale), Dervio e la Valvaronne, Esino, Varenna, Perledo e Gittana.

Don Cesare, raggiunta la pensione,aveva comunque deciso di rimanere vicino alla sua comunità scegliendo di restare in paese a disposizione di tutto il decanato.