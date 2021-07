Smottamento in serata sulla strada provinciale a Noceno, frazione di Belllano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al Comune e la Protezione Civile strada liberata in serata.

BELLANO – Ancora un episodio di dissesto nella zona del lago: in serata, intorno alle 19 dei massi sono franati lungo la strada in località Noceno di Vendrogno, nel territorio comunale di Bellano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto insieme alla Protezione Civile e al personale incaricato dal municipio.

“Siamo intervenuti con ditta manutenzioni del comune, per opere di somma urgenza, per poter riaprire in sicurezza” spiega il sindaco Antonio Rusconi.

La strada è stata liberata intorno alle 22.30 di ieri