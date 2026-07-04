Bellano, furgoncino resta bloccato nel passaggio a livello, caos treni e sulle strade

Pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale a causa del mezzo rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio

Disagi anche per i treni della linea tra Lecco e Tirano

BELLANO – Disagi alla circolazione a Bellano, dove un furgoncino è rimasto bloccato sul passaggio a livello, paralizzando il traffico lungo la strada che dalla SS36 conduce al centro del paese.

L’episodio è avvenuto questa mattina. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo avrebbe oltrepassato il semaforo rosso del passaggio a livello, rimanendo poi fermo tra le sbarre.

La situazione ha reso necessario il blocco temporaneo della circolazione, con pesanti ripercussioni sul traffico stradale ma anche ferroviario (fermi i treni sulla tratta Lecco-Tirano, con l’attivazione dei bus sostitutivi).

In pochi minuti si sono formate lunghe code lungo tutti i tornanti della strada di collegamento con la SS36, lasciando decine di automobilisti in attesa. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per gestire la viabilità e gli accertamenti sull’accaduto.

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