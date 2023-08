Bellano. Incidente sul lavoro, soccorso un giovane di 24 anni

L’allarme è scattato oggi pomeriggio, giovedì, nei pressi della frazione Ombriaco

Sul posto anche l’elisoccorso, oltre all’ambulanza del Soccorso Bellanese e all’automedica

BELLANO – Incidente sul lavoro a Bellano nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le ore 16 in codice rosso (molto critico). Sul posto è giunto l’elisoccorso da Bergamo, insieme a una ambulanza del Soccorso Bellanese e all’automedica.

L’incidente è avvenuto in frazione Ombriaco, coinvolto un ragazzo di 24 anni, operaio che stava lavorando alla costruzione di una casa privata. Il giovane sarebbe caduto da una finestra al primo piano, da un’altezza di circa 4 metri, procurandosi un trauma cranico e un probabile trauma alla spalla e alla clavicola, ma non avrebbe mai perso conoscenza.

Sembrerebbe che il giovane, un piastrellista della provincia di Monza, non sia in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco . Allertati anche i Carabinieri.