Bellano, investito in bicicletta, soccorso un uomo di 50 anni

L’incidente intorno alle 12

L’uomo è stato investito mentre era in bici

BELLANO – Incidente all’ora di pranzo a Bellano, in via 20 settembre: un uomo di 50 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta.

E’ successo intorno a mezzogiorno. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, in codice giallo, si sono portate un’ambulanza del Soccorso Bellanese e un’automedica che hanno provveduto a prestare le prime cure al 50enne. Fortunatamente non avrebbe riportato gravi ferite. E’ stato ricoverato in ospedale in codice verde.