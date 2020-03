Bellano, l’amore di una mamma è più forte del virus

Elisa, positiva al Coronavirus, dà alla luce il piccolo Davide

Il virus non si trasmette al bimbo, entrambi stanno bene

BELLANO – Una storia a lieto fine arriva da Bellano e regala una speranza in un momento di tanto dolore: è la storia di Elisa, mamma in attesa del secondo figlio, e contagiata dal Coronavirus che ha dato la vita al suo piccolo Davide, nato in salute e risultato negativo alla temuta patologia.

Elisa, spostata con Andrea e già mamma di Alessio, era al nono mese di gravidanza quando, prima del parto, ha effettuato il tampone per il Coronavirus. L’esito è stato positivo seppur la donna non presentava sintomi. Anche il bimbo nel grembo non avrebbe manifestato alcuna problematica.

Inevitabili le preoccupazioni che hanno accompagnato la famiglia verso il momento del parto. Lunedì sera, al San Gerardo di Monza, Davide è venuto alla luce: è un bel bambino di 3,7 kg. Il primo tampone eseguito sul piccolo ha dato fortunatamente esito negativo. Sia lui che la mamma stanno bene.

“Si tratta del primo parto avvenuto all’ospedale San Gerardo di Monza di una madre con esito positivo già conclamato – sottolinea il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, annunciando la bella notizia – Una storia a lieto fine, ora Davide con la sua famiglia affronterà la vita in questo periodo così buio, ma possiamo dire da ieri di avere tutti una piccola mascotte, un grande simbolo… un simbolo di speranza e di Bellezza!”

“Un grazie sincero – prosegue Rusconi – agli angeli custodi del Soccorso Bellanese che hanno aiutato nel trasporto e all’equipe del San Gerardo di Monza per il parto, e al nostro vicesindaco Thomas che ha seguito da vicino la famiglia. A Elisa, Andrea, Alessio i più bei auguri di una buona vita, e a Davide il più caldo benvenuto nella nostra comunità!”