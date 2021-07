Bellano. Papà e figlio in tandem travolti da un’auto, gravissimo il padre

Il grave incidente è avvenuto alle 10.44, all’incrocio tra la via XX Settembre e l’imbocco della SP62

Sul posto automedica, due ambulanze e l’elisoccorso di Como

BELLANO – Padre e figlio erano in sella al loro tandem quando sono stati travolti da un’auto. Il drammatico incidente è avvenuto alle 10.44 di oggi, giovedì, a Bellano, all’altezza dell’incrocio tra la centralissima via XX Settembre e l’inizio della strada Provinciale 62 che conduce allo svincolo della SS36.

Sono apparse subito gravissime le condizioni del padre, 64 anni, rimasto a terra nel violento scontro con l’auto. Meno gravi invece sarebbero le condizioni del figlio di 34 anni. Entrambi sono residenti a Lurago d’Erba. Nell’urto il parabrezza dell’auto è stato sfondato mentre la ruota anteriore del tandem si è spezzata.

“Si è sentito un botto tremento – raccontano alcuni testimoni – Poi le urla del figlio che chiamava il padre, rimasto a terra”.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’autoinfermieristica e due ambulanze del Soccorso Bellanese, mentre da Como si è levato in volo l’elisoccorso. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine.

Al 64enne sono state prestate le prime cure, è stato stabilizzato, ed elitrasportato all’ospedale di Varese in codice rosso con un trauma cranio facciale.

Meno gravi invece le condizioni del figlio che ha riportato un trauma alla spalla e qualche contusione, giudicato in codice giallo e trasportato all’ospedale di Lecco.

Traffico bloccato lungo la via XX Settembre all’incrocio con la SP62 per consentire le operazioni di soccoroso ed i rilievi da parte delle forze dell’ordine necessarie per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto il tandem scontrarsi con l’auto.