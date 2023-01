Bellano. Si ferisce al volto durante un’escursione, soccorsa 26enne

L’incidente è avvenuto sopra la frazione di Biosio

Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino

BELLANO – Intervento dei Soccorsi nel pomeriggio di sabato nei boschi sopra Biosio (Bellano), per soccorrere una ragazza infortunata, fortunatamente in maniera non grave, durante un’escursione.

Stando a quanto appreso, la giovane di 26 anni, di Segrate, stava passeggiando con un’amica in località Croce del Gallo quando si sarebbe ferita al volto con un ramo, perdendo molto sangue.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino da Dervio e da Barzio che una volta raggiunto la giovane l’hanno medicata ed accompagnata a Biosio dove nel frattempo si era portata un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

La ragazza è stata portata in ospedale in codice verde per le cure del caso.