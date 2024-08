Bellano. Turista islandese si infortuna sulla mulattiera

La donna, una 37enne, è scivolata in località Oro basso

A intervenire il Soccorso Bellanese

BELLANO – Mattinata travagliata per una turista islandese che stava passeggiando su una mulattiera a Bellano. La donna, una 37enne, è scivolata a terra. Probabili complici dell’incidente le piogge di queste ore.

La caduta si è verificato in località Oro basso intorno alle ore 10.30, che ha avuto come conseguenza per la turista un trama alla caviglia e lombare. Sul posto è giunta in aiuto della donna un’ambulanza del Soccorso Bellanese, che ha prestato le cure del caso. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

L’intervento si è concluso con il trasporto della turista all‘Ospedale di Lecco (codice giallo).