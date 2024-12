Boat and Breakfast irregolare a Colico, denuncia e sanzione di oltre 30mila euro

La barca era utilizzata come se fosse una struttura turistica

La proprietà si serviva anche di una piattaforma internet per la gestione delle prenotazioni

COLICO – I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un’imbarcazione ormeggiata presso il porto di Colico che svolgeva attività di “Boat and Breakfast” in modo irregolare. All’esito dei sopralluoghi effettuati e dei successivi accertamenti eseguiti, i militari dalla Stazione Navale Lago di Como hanno rilevato che l’imbarcazione veniva utilizzata come struttura ricettiva, servendosi anche, in maniera irregolare, di una piattaforma internet per la gestione delle prenotazioni.

La proprietà dava la possibilità di utilizzare l’imbarcazione, senza cederla in locazione, offrendo il servizio di alloggio e prima colazione, come se fosse una struttura turistica. Pertanto, le Fiamme Gialle hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria la persona che svolgeva l’attività in modo illecito, per la mancata comunicazione dei clienti, fruitori dei servizi ricettivi, all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative pari a oltre 30.000 euro, per la violazione di specifiche previsioni del Codice della Nautica da diporto e sono in corso ulteriori accertamenti di carattere fiscale.

La componente aeronavale della Guardia di Finanza presente sul Lago di Como costituisce un fondamentale presidio delle acque interne, a tutela dell’economia legale e a contrasto delle attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno. Il ruolo di vigilanza lacuale viene, inoltre, svolto anche in chiave preventiva, assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo.