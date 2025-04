Boschi della droga: smantellati 10 accampamenti tra Colico e Dorio

Recuperate 10 tonnellate di rifiuti (anche pericolosi), biciclette e monopattini

Trovate anche armi, sostanze stupefacenti e refurtiva per un valore di migliaia di euro

COLICO/DORIO – Il sindaco di Colico Monica Gilardi ha voluto esprimere pubblicamente la gratitudine e stima di tutto il paese al corpo di Polizia Locale, ai volontari della Protezione Civile Alpini e Comunale e a un gruppo di cittadini, che martedì 1° aprile hanno compiuto un’importante operazione a tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della sicurezza e del decoro del paese.

“L’iniziativa ha riguardato i boschi limitrofi al Sentiero del Viandante che, purtroppo, sono interessati dall’odioso fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe pesanti e sono abitati da inquietanti individui che si sono insediati, accampandosi e oltraggiando alcuni dei luoghi più bucolici e affascinanti del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Monica Gilardi -. La Polizia Locale Associata Alto Lario, con il contributo dei colleghi convenzionati di Meda e di Cernobbio, ha svolto una azione ad alto impatto, impiegando un imponente schieramento di forze con l’obiettivo di prevenire e scongiurare reazioni, ha presidiato, bonificato e messo in sicurezza i luoghi, permettendo così ai volontari di intervenire successivamente e agire in sicurezza con la pulizia”.

“Gli esiti e gli atti delle indagini di polizia giudiziaria non possono essere divulgati perché coperti da segreto e anche per rispetto dell’importante azione dell’Autorità Giudiziaria che nell’occasione si ringrazia – ha continuato la sindaca -. Tuttavia possiamo riferire che sono stati smantellati dieci accampamenti, infatti nei boschi erano purtroppo presenti armi, droga, un’importante refurtiva del valore di migliaia di euro, biciclette e monopattini anch’essi rubati e poi un quantitativo imbarazzante di rifiuti anche pericolosi. Sono state recuperate e smaltite dai generosi e instancabili volontari 10 tonnellate di rifiuti, ben due cassoni di camion riempiti di bombole, batterie di veicoli, materassi, vettovaglie e qualsiasi genere di sporcizia”.

Nel ringraziare ancora tutti i partecipanti alle operazioni, il sindaco ha voluto condividere le riflessioni riservate del Comandante: “Un così alto numero di acquirenti e consumatori di droghe pesanti, anche giovani ragazze, che in alcuni casi vivono nei boschi, che alimentano e sostengono questo odioso fenomeno, non possono passare inosservati ai conoscenti, famigliari, ma nemmeno alla società. Si invitano tutti i cittadini a farsi parte attiva e sensibile e a non ignorare, né tollerare più, che il nostro bel paese venga così sfregiato ed i suoi abitanti siano vittime, ma in parte anche carnefici, di tutto ciò che ruota intorno allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti”.