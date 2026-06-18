Bus carico di bambini sbaglia strada e resta incastrato sulla strada dei Campelli

E’ successo nel tardo pomeriggio, il mezzo stava riportando a casa un gruppo di bimbi dopo una giornata ai Resinelli con l’oratorio

Dovrà essere recuperato dai pompieri

ABBADIA – Disavventura nel pomeriggio di giovedì per un bus, rimasto incastrato sulla strada agro silvo pastorale dei Campelli che dai Piani Resinelli scende ad Abbadia.

Stando a quanto appreso il pullman, carico di bambini in gita con l’oratorio estivo, stava rientrando a fine giornata ma invece di scendere dalla classica strada, probabilmente per un errore del navigatore ha imboccato la strada dei Campelli, rimanendo incastrato in località Croce.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, solo un grande spavento per i piccoli passeggeri tornati poi a piedi ai Resinelli e recuperati dalle famiglie.

Il pullman è rimasto invece sulla strada, in attesa di venire recuperato dai Vigili del Fuoco. L’amministrazione comunale di Abbadia ha ordinato la chiusura della strada dei Campelli per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.