Cacciatore disperso nei boschi sopra Colico: scattano i soccorsi

Ricerche partite nel pomeriggio: sul posto elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, allertato anche il Soccorso Alpino

COLICO – Un uomo di 67 anni uscito questa mattina per andare a caccia nella zona boschiva sopra Colico, nei pressi dell‘Alpe Rossa, non ha fatto rientro e al momento risulta disperso. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e le ricerche sono state attivate poco prima delle 15, mobilitando un articolato dispositivo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco anche con l’UCL (Unità di Comando Locale), supportati inoltre dall’elicottero Drago, operative anche le squadre del Soccorso Alpino.

L’uomo sarebbe partito in mattinata per un’uscita venatoria, non vedendolo rientrare, i parenti del 67enne hanno lanciato la richiesta di aiuto che ha fatto scattare il piano operativo.

Aggiornamenti non appena possibile.