Cade con la moto da trial nei boschi sopra Mandello: 53enne recuperato dall’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Como e i volontari del Soccorso Alpino per il recupero del motociclista

L’allarme è scattato poco prima delle 19. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente

MANDELLO DEL LARIO – L’intervento dell’elisoccorso e dei tecnici del Soccorso Alpino è stato necessario nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, per soccorrere un trialista rimasto ferito dopo una caduta nei boschi sopra Mandello del Lario.

L’allarme è scattato poco prima delle 19 per un incidente che ha coinvolto un uomo di 53 anni impegnato in un’uscita in moto da trial. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso decollato da Como e i volontari della Stazione di Lecco del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno collaborato alle operazioni di recupero in una zona impervia.

Dopo essere stato raggiunto e stabilizzato dai soccorritori, il trialista è stato recuperato dall’elicottero e trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.