Bellano. Cade da un muretto, 31enne elisoccorso

E’ successo poco dopo le 13

Il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico e uno ad un arto superiore

BELLANO – Soccorsi in azione poco dopo le 13 a Vendrogno (Bellano) per un giovane di 31 anni infortunato dopo una caduta. Da quanto appreso sembra che il ragazzo stesse facendo dei lavori nel bosco quando sarebbe caduto da un muretto alto circa 1,5 metri, riportando un trauma alla testa e uno ad un arto superiore.

L’allarme è scattato in codice rosso, in posto si è portato l’elisoccorso del 118 e una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Dervio. Stabilizzato in posto il 31enne è stato elisoccorso in codice giallo all’Ospedale Manzoni per le cure del caso.