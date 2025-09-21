Cade e si rompe una gamba, anziana soccorsa sul Monte Pilastro

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio, domenica

Sul posto CNSAS ed elisoccorso

ESINO – Intervento di soccorso oggi pomeriggio, poco dopo le due, in zona Monte Pilastro. Una donna anziana è caduta in un tratto impervio, riportando la frattura di una gamba.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico-Sezione di Lecco, insieme all’elisoccorso di Como in aiuto della signora, che non riusciva più a muoversi autonomamente. Allertati anche i Carabinieri di Lecco e i Vigili del Fuoco.

Le operazioni sono tuttora in corso.