Intervento di soccorso nel pomeriggio nei pressi della chiesa San Martino a Perledo

BELLANO – Elisoccorso, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a seguito di una richiesta d’aiuto per un ragazzo di 12 anni caduto in un canale nei pressi della Parrocchia di San Martino nel comune di Perledo.

La macchina dei soccorsi si è mobilitata intorno alle 16.15, con l’arrivo sul posto di una squadra Saf dei Vigili del Fuoco da Lecco e un mezzo del distaccamento di Bellano, i volontari del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana (sei i tecnici impegnati), mentre sul posto è giunta l’automedica e dalla base di Como è partito l’elisoccorso di Areu.

Il 12enne stava camminando lungo un sentiero quando è scivolato per circa tre metri in un piccolo canale che costeggia il viale e ha riportato un trauma cranico. Una volta raggiunto dai soccorsi, è stato stabilizzato e portato in una zona sicura, quindi elitrasportato in ospedale.