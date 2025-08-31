Cade in zona cascata del Cenghen, escursionista elisoccorso

L’incidente è avvenuto alle 11:15 circa di questa mattina. L’uomo è stato portato all’ospedale in codice giallo

ABBADIA LARIANA – Un uomo di 30 anni è rimasto coinvolto in un incidente nella zona della Cascata del Ceghen, ad Abbadia Lariana, mentre si trovava sul sentiero. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, l’uomo è caduto sul suolo ed è stato subito allertato il sistema di emergenza locale.

Sul posto è giunto l’elisoccorso, decollato da Milano, che ha sbarcarto lo staff tecnico – medico il quale ha prestato le prime cure al 30enne. Una volta stabilizzato il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Lecco. Allertato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Lecco (CNSAS) per un eventuale sopporto qualora fosse stato necessario.

L’allarme è scattato intorno alle 11:15, mentre il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Lecco è avvenuto alle 12:27, in codice giallo.